Schon jetzt? Adidas verramscht offiziellen Fußball von Adidas zur Euro 2024

Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 steigt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Vor 36 Jahren fand die letzte Fußball-EM auf deutschem Boden statt und wer die verfolgt hat, der erinnert sich sicherlich noch an das Traumtor von Marco van Basten im Finale in München, das die Niederlande gegen Russland mit 2:0 gewannen.

Ob wir im Finale der Euro 2024 in Berlin wieder ein solches Jahrhunderttor erleben werden, wissen wir noch nicht. Aber wir kennen bereits den Ball, mit dem gespielt wird: Fußballliebe ist der Name und Adidas der Hersteller. Bei Amazon kann man den offiziellen Turnierball gerade mit attraktivem Rabatt kaufen. Kein Fußball wird beim Onlinehändler häufiger bestellt.

Offizieller Fußball der Euro 2024 gerade extragünstig bei Amazon

Fußballliebe von Adidas* ist Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Turnierbälle für Fußball* bei Amazon. Er wird aus strapazierfähigem Gummi gefertigt und ist offizielle Spielball-Replica der UEFA Euro 2024. Der Ball wird in einer dekorativen Box geliefert, die einige der Stadien zeigt, in der die Fußball-Europameisterschaft im Sommer gespielt wird. Natürlich ist der Endspielort, das Berliner Olympiastadion, dabei, aber auch die Allianz Arena in München und der Signal-Iduna-Park in Dortmund.