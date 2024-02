Super Party zum Super Bowl 2024: Mit dieser coolen Deko zum Sparpreis ist man schon jetzt ein Gewinner

In der Nacht von Sonntag auf Montag steigt mit dem Super Bowl das große NFL-Finale 2024. Der letztjährige Champion, die Kansas City Chiefs, trifft dabei auf die San Francisco 49ers um Quarterback Brock Purdy. Weltweit und auch in Deutschland werden Millionen Football-Fans vor den TV-Schirmen sitzen. RTL und DAZN übertragen live. Am meisten Spaß hat man dabei natürlich in der Gruppe. Die sorgt auch dafür, dass einen zu nachtschlafender Zeit – Kickoff ist montagfrüh um 00:30 Uhr – nicht die Müdigkeit übermannt.