Testsieger-Fernseher jetzt mit 1.000€ Rabatt kaufen: LG OLED evo TV (2023) mit 55 Zoll

Dank Fußball-EM (14. Juni – 14. Juli) und Olympischen Sommerspielen (26. Juli – 11. August) wird 2024 ein super Sportjahr. Wer die Großereignisse auf einem neuen TV-Gerät erleben will, kann jetzt von einem tollen Sonderangebot für einen LG OLED evo TV profitieren.

OLED-Fernseher gehören seit Jahren zu den besten und beliebtesten in Deutschland. Brillante Farben, perfekte Schwarz und hoher Kontrast lassen das TV-Bild plastisch und lebendig wirken. Zumindest in dunklen Räumen, denn aufgrund des Verzichts auf eine aktive Hintergrundbeleuchtung wirkt das Bild von OLED TVs etwas dunkler als man es von einem LCD oder QLED TV kennt.

Mit der weiterentwickelten OLED-evo-Technologie hat LG den Brightness Booster eingeführt, der die Stärken von OLED auch in hellen Räumen voll zur Geltung bringt. Der LG OLED evo C37LA gehört auch deshalb zu den besten Fernsehern am Markt. Er wurde von Stiftung Warentest als Testsieger ausgezeichnet und auch von Chip, Hifi.de und Areadvd sehr gut bewertet. Bei Amazon wird der Spitzen-TV gerade in der Größe 55 Zoll mit satten 1.000 Euro Rabatt angeboten.