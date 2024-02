Vor Bose, LG & Sony: Soundbar mit Subwoofer & Dolby Atmos jetzt günstiger – nur 109,99€ ist Amazon-Bestseller Nr. 1

Ob es um das Anschauen von Filmen, Serien und Sportübertragungen geht oder um das Eintauchen in die Welt des Gamings – ein vollendetes Fernseherlebnis setzt nicht nur ein erstklassiges Bild, sondern auch herausragenden Sound voraus. Doch gerade hier stoßen viele eingebaute Fernsehlautsprecher an ihre Grenzen, indem sie lediglich durchschnittliche Klangqualität bieten, die zwar zum Zuhören ausreicht, aber kaum in das Geschehen eintauchen lässt. Für eine wirklich immersive Erfahrung ist daher die Anschaffung eines externen Soundsystems empfehlenswert.