51% Rabatt: Amazon haut EA Sports FC 24 für PS5, PS4, Xbox, Switch & PC viel günstiger raus

EA Sports FC 24 zählt zu den beliebtesten Games der letzten Monate. Der Verlust der FIFA-Namenslizenz scheint der Fußball-Simulation von EA Sports nicht geschadet zu haben. Zumal der Fußball-Weltverband immer noch an seinem eigenen Fußballspiel arbeitet und ein baldiger Release ungewiss ist. Ein echtes FIFA 24 wird es wohl nie geben und wann FIFA 25 erscheint, steht noch nicht

Derweil verkauft sich EA Sports FC 24 vorzüglich und das dürfte sich nicht so schnell ändern, denn Amazon gewährt jetzt Rabatte bis zu 51% für Versionen für PS5, PS4, Xbox, Switch und PC. Preise und Lieferbarkeit können sich allerdings jederzeit ändern.

EA Sports FC 24: Was zeichnet den FIFA-Nachfolger aus?

Im September 2023 begann mit der Veröffentlichung von EA Sports FC 24* eine neue Ära, denn zum ersten Mal seit 1993 trägt ein Fußball-Simulationsspiel des kanadischen Entwicklerstudios nicht den Namen des internationalen Fußballverbandes. Dennoch ist das Wesen von FIFA nach wie vor in EA Sports FC 24 verankert. Das Spiel bietet 19.000 lizenzierte Profispieler, über 700 Teams und mehr als 30 Topligen, was eine authentische Spielerfahrung gewährleistet. Darüber hinaus enthält das Spiel eine rekordverdächtige Anzahl an einzigartigen Animationen für Topspieler.