Beliebtester Fernseher bei Amazon jetzt nur 365 Euro: Smart-TV (2023) von Samsung mit 4K UHD für Netflix, Disney+ & Co.

In den kommenden Wochen landen die neuesten Fernsehmodelle, die im Januar auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vorgestellt wurden, im Handel. Und so ist es kaum verwunderlich, dass Amazon, Media Markt & Co. ihre Lager leeren möchten und TV-Geräte aus dem Modelljahr 2023 momentan zu besonders attraktiven Preisen angeboten werden.