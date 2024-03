Kauft gefühlt gerade jeder: Makita 18V Akku-Bohrschrauber bei Amazon gerade nur 65€

Weshalb wird der Makita Akku-Bohrschrauber so häufig gekauft?

Durch seine Bauweise und technische Ausstattung ist das Gerät besonders vielseitig einsetzbar. Es bietet eine optimale Kombination aus Kraft sowie Präzision und ermöglicht, sowohl in Holz als auch in Metall zu bohren und Schraubarbeiten mit unterschiedlichen Materialstärken durchzuführen. Die Möglichkeit, das Drehmoment in 21 Stufen fein zu justieren, ermöglicht eine präzise Kontrolle bei Montagearbeiten oder beim Einsetzen von Schrauben in empfindliche Materialien. Zudem gewährleistet das robuste 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe eine lange Lebensdauer auch bei intensiver Nutzung.