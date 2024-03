Schicksalsspiel für Thomas Tuchel: Wer überträgt Bayern – Lazio live im TV und Stream?

Bleibt Thomas Tuchel bis Saisonende Trainer des FC Bayern, selbst wenn die Münchner Startruppe im Champions-League-Achtelfinale an Lazio Rom scheitert? Diese spannende Frage schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Schicksalsspiel, das am Dienstag, 5. März 2024, um 21 Uhr angepfiffen wird.

Das Hinspiel verloren die Bayern in Rom mit 0:1 und zudem nach Platzverweis Dayot Upamecano, der im Rückspiel natürlich gesperrt ist. Während der FC Bayern vergangenen Samstag mit dem 2:1-Sieg gegen RB Leipzig wieder in die Erfolgsspur fand, unterlag Lazio Rom in der Serie A mit 2:1 beim AC Florenz. Wer mit dem FCB am Dienstag mitfiebern will, der wird sich nun fragen: Wo kann ich mir das Spiel live im TV oder Stream anschauen?