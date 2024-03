Wird häufiger gekauft als Roborock S8, Dreame L10 & Co.: Saugroboter mit Wischfunktion und Alexa von Tikom kostet gerade nur 149 Euro

Mit fortschrittlichen Funktionen wie verschiedenen Reinigungsprogrammen, präziser Navigation und der Fähigkeit, sich an diverse Bodenarten anzupassen, gewährleisten Saugroboter eine umfassende und tiefgehende Säuberung. Höherwertige Modelle bieten sogar eine Wischfunktion – so wie der Tikom G8000 Pro. Er lässt namhafte Modelle wie Roborock S8 oder Dreame L10 in der Käufergunst hinter sich, lässt sicher auch per Alexa-Sprachsteuerung bedienen und ist gerade besonders günstig.