Rabatt-Angebot: Stand Up Paddel Board für den Sommer gerade nur 140€ bei Netto

Der Sommer rückt jeden Tag näher und die ersten warmen Tage konnte man vielerorts schon genießen. Wer noch auf der Suche nach einem Stand Up Paddle Board für den Urlaub oder einfach warme Tage am See ist, der sollte jetzt aufpassen.

Das Stand Up Paddle Board Beach Rocker von ArtSport* gibt es jetzt kurzzeitig bei Netto für nur knapp 140€. Das aufblasbare SUP Board ist perfekt für Anfänger und bietet Platz für eine Person mit einem Gewicht von bis zu 150 kg. Dank seiner herausragenden Merkmale ist es ideal für entspannte Fahrten oder aufregende Touren.

Ein Allroundtalent für jede Gelegenheit

Das Beach Rocker SUP Board bietet das perfekte Gleichgewicht zwischen Stabilität und Wendigkeit. Mit einer Breite von 76,5 cm und einer Länge von 320 cm garantiert es einen sicheren Stand und eine mühelose Handhabung. Egal ob geradeaus gleiten oder enge Kurven, dieses Board macht alles mit.

Das Beach Rocker Board besteht außerdem aus robustem Dropstitch Material, das eine außergewöhnliche Strukturstärke bietet. Dadurch bleibt das Board formstabil und kann problemlos hohen Gewichtsbelastungen standhalten.

Praktisches Zubehör für maximalen Komfort

Mit der mitgelieferten Luftpumpe und dem verstellbaren Paddel hat man alles da, um direkt starten zu können. Die Pumpe verfügt über eine integrierte Druckanzeige für ein einfaches und schnelles Aufblasen. Zudem bieten die Gepäckfläche mit elastischem Seil und der Befestigungsring für die Leine zusätzlichen Stauraum und Sicherheit während jedem Ausflug.

Kompakt und leicht zu transportieren

Das Stand Up Paddle Board Beach Rocker lässt sich mühelos zusammenrollen und in der mitgelieferten Transporttasche verstauen. So lässt es sich bequem überall hin mitnehmen - damit man jeder Zeit bereit für neue Abenteuer ist.

Stilvoll unterwegs

Neben seiner beeindruckenden Leistung überzeugt das Board auch durch sein sportliches und modernes Design. Mit seinem Look und den lebendigen Farben ist es ein echter Hingucker auf dem Wasser.

Technische Daten:

Farbe: Weiß-bunt

Max. Belastung: 150 kg / 1 Person

Benutzbar bis max.: Windstärke 4, Wellenhöhe 0,3 m

Tauche jetzt ein in die Welt des Stand Up Paddelns und genieße grenzenlose Freiheit mit dem Stand Up Paddle Board Beach Rocker von ArtSport!

