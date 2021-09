DBB-Boss Ingo Weiss poltert nach PotAS-Analyse: "Unverschämtheit"

Er sei allerdings "überhaupt nicht überrascht", so Weiss, "weil ich diese PotAS-Analyse für eine Unverschämtheit halte. PotAS ist was für Individualsportler. PotAS ist nichts für Mannschaftssportler. Jeder, der die Hose nicht mit der Kneifzange zumacht, der muss eigentlich feststellen, dass das, was bei PotAS drinsteht, nicht der Realität des Basketballs entspricht."