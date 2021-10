Basketball-Bundestrainer Herbert debütiert in Nürnberg gegen Estland

Zuletzt war die DBB-Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio erst im Viertelfinale an Europameister Slowenien gescheitert, danach trennte sich der Verband vom bisherigen Bundestrainer Henrik Rödl. Im kommenden Jahr wird Deutschland Co-Gastgeber der EM sein, die DBB-Auswahl spielt in Köln (Vorrunde) und im Falle des Weiterkommens in Berlin (Finalrunde).