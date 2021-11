Basketball-Bundestrainer Herbert nach Debüt-Niederlage: "Widrigkeiten überwinden"

Am Sonntag (20.00 Uhr) reist die deutsche Nationalmannschaft zum zweiten Quali-Spiel ins polnische Lublin. Gegen die Polen, die ihr erstes Duell in Israel 61:69 verloren hatten, steht Deutschland bereits unter Druck. „Wir müssen das Selbstvertrauen hochhalten und an den Kleinigkeiten arbeiten, die wir heute falsch gemacht haben“, sagte Point Guard Bastian Doreth dem SID.