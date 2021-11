Herbert will Nowitzki "in irgendeiner Form" in DBB-Team einbinden

Der neue Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert würde Superstar Dirk Nowitzki in einer noch nicht bestimmten Funktion gerne in die deutsche Nationalmannschaft integrieren. „Es wäre großartig, Dirk Nowitzki in irgendeiner Form in die Nationalmannschaft einzubinden. Er ist eine Ikone“, sagte der 62 Jahre alte Kanadier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.