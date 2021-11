Vor Herbert-Premiere: Zwei Coronafälle beim DBB-Team

Kenneth Ogbe vom deutschen Basketballmeister Alba Berlin ist noch vor dem Treffen der Nationalmannschaft in Nürnberg positiv auf das Coronavirus getestet worden und fehlt in den WM-Qualifikationsspiele am Donnerstag in Nürnberg gegen Estland (19.00 Uhr) sowie in Lublin gegen Gastgeber Polen (Sonntag/20.00/beide MagentaSport).