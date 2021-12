Ziel für Heim-EM: Basketball-Bundestrainer Herbert will aufs Podium

Bei der EM 2022 ist Deutschland Co-Gastgeber. Die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) läuft in der Vorrunde in der Gruppe B in Köln und im Falle des Weiterkommens in der Finalrunde in Berlin auf. Außerdem wird in Georgien (Tiflis), Italien (Mailand) und Tschechien (Prag) gespielt.