Herbert über NBA-Zusagen für Heim-EM: "Werden vor Sommer nicht wissen, wie die Lage ist"

Mit Schröder hat Herbert im Dezember gesprochen, wobei auch dessen Zusage vorerst vorbehaltlicher Natur sein dürfte. "Er ist sehr entschlossen zu spielen", sagte der Trainer: "Am Ende des Tages hat er einen Einjahresvertrag, der nach dieser Saison ausläuft. Da könnten Versicherungsangelegenheiten oder Probleme mit einem neuen Vertrag kommen. Wir müssen also einfach abwarten." Schröder hatte bei Olympia in Tokio 2021 wegen Versicherungsproblemen nicht mitwirken können.