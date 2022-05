Basketball: Haftverlängerung für US-Basketballerin Griner in Moskau

Die zweimalige Olympiasiegerin wurde am 17. Februar am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen. Der 31-Jährigen wurde vorgeworfen, in ihrem Gepäck Vape-Kartuschen mit Cannabisöl mitgeführt zu haben. Die US-Regierung urteilte, Griner sei "zu Unrecht festgenommen" worden.