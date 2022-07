Griners Anwalt: Cannabis-Öl ärztlich verordnet

Die Polit-Affäre um die in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner hat möglicherweise eine neue Wendung bekommen. In der Gerichtsverhandlung gegen die 31-Jährige wegen Verstößen gegen nationale Drogengesetze führte die Verteidigung am Freitag zur Entlastung die Erlaubnis eines US-Arztes an. Dieser hatte Griner den Cannabis-Konsum zu medizinischen Zwecken verordnet.