DBB-Auswahl ohne Weiler-Babb ins Trainingslager

Der gebürtige Amerikaner Nick Weiler-Babb (26) wird verspätet zum Trainingscamp der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) stoßen. Wie der DBB am Samstag mitteilte, musste der 26-Jährige wegen dringender Familienangelegenheiten in die USA reisen. Die Nationalmannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert startete am Samstag in Köln mit 17 Spielern in die Vorbereitung auf die Heim-EM (1. bis 18. September).