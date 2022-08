Haftstrafe in Russland: Griner geht in Berufung

Nach ihrer Verurteilung zu neun Jahren Haft in Russland geht die US-Basketballerin Brittney Griner wie angekündigt in Berufung. Dies gaben die Anwälte der zweimaligen Olympiasiegerin am Montag beim Messaging-Dienst Telegram bekannt, Griner (31) sitzt wegen Drogenschmuggels hinter Gittern. Es gibt noch kein Datum für eine Anhörung.