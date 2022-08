Herbert streicht Krämer und Kratzer - Warten auf Theis

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat drei Tage vor dem Start in die Heim-EM David Krämer (Löwen Braunschweig) und Leon Kratzer (Telekom Baskets Bonn) aus dem deutschen Kader gestrichen. Damit steht das Aufgebot bei 13 Spielern, Herbert muss vor dem Auftakt gegen Frankreich am Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) in Köln nur noch eine Personalie klären.