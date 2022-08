Nowitzki: "Irgendetwas muss schon noch kommen"

Er sei momentan aber noch "in der Reflektierphase, in der ich Abstand vom Sport brauche und unsere jungen Kids genießen will", so Nowitzki. Es dauere wohl noch "eine Weile, bis ich wieder so ein großes Projekt annehme. Aber was ich über die 20 Jahre gelernt habe ? allein über die richtige Wurfbewegung ?, das könnte ich später weitergeben, wenn der Zeitpunkt richtig ist."