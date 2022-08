Nowitzki über DBB-Kapitän Schröder: "Er ist unser Bester"

Basketball-Ikone Dirk Nowitzki (44) begrüßt die Ernennung von Dennis Schröder zum neuen Kapitän der Nationalmannschaft - verbindet damit aber auch Erwartungen mit Blick auf die Heim-EM (ab 1. September in Köln und Berlin). „Ich freue mich für ihn. Er ist unser bester Spieler“, sagte der NBA-Champion von 2011 auf einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main und sprach gleichzeitig von einer „großen Last“, die nun auf Schröder liege.