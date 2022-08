Schröder fraglich: Basketballer spielen um Supercup-Titel

Ob Schröder dann dabei sein kann, ließ er am späten Freitagabend offen. "Ich weiß noch nicht, ob ich spiele", sagte der Spielmacher. Schröder war gegen Tschechien in der Schlussphase umgeknickt und musste am linken Knöchel bandagiert werden. "Sein Einsatz ist zweifelhaft", sagte Bundestrainer Gordon Herbert.