Fall Griner: US-Präsident Biden hofft auf neue Verhandlungen

Das Ziel sei weiterhin, "sie nach Hause zu holen", erklärte Biden und hoffe nun auf "konkretere" Gespräche. Das Verhältnis zwischen den USA und Russland hat seit der russischen Invasion in der Ukraine stark gelitten. Am Mittwoch war zudem öffentlich geworden, dass Griner, deren Fall in den USA mittlerweile ein Politikum ist, in ein Straflager verlegt worden war.