NBA: Trauer um Paul Silas! Erster NBA-Coach von LeBron James ist tot

Mehr als 30 Jahre war Silas nach seiner aktiven Karriere als Trainer tätig, von 2003 bis 2005 arbeitete er als Headcoach bei den Cleveland Cavaliers um James. Silas war erster Trainer der 2002 gegründeten New Orleans Hornets (heute New Orleans Pelicans), außerdem stand der frühere Forward bei den San Diego Clippers (heute LA Clippers), Charlotte Hornets und Charlotte Bobcats an der Seitenlinie.