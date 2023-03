Knaller! DBB-Team testet vor WM gegen die USA

Die deutschen Basketballer treffen in der heißen Phase der WM-Vorbereitung auf hochkarätige Gegner. In Abu Dhabi spielt der EM-Bronzegewinner unmittelbar vor Turnierbeginn gegen Olympiasieger USA und den zweimaligen Europameister Griechenland.

Basketball-WM im August

Die diesjährige Weltmeisterschaft wird in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) ausgetragen. Am 29. April erfährt der Deutsche Basketball Bund (DBB) in Manila/Philippinen, wie die Gruppengegner heißen und in welchem Land in der Vorrunde gespielt wird.