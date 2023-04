WM-Auslosung: DBB-Team geht Spanien aus dem Weg

EM-Bronzegewinner Deutschland geht bei der Vorrunden-Auslosung für die Basketball-WM (25. August bis 10. September) Titelverteidiger und Europameister Spanien aus dem Weg. Aus geographischen Gründen ist ein Duell in der ersten Gruppenphase des Turniers, das in diesem Jahr in Okinawa/Japan, Jakarta/Indonesien und Manila/Philippinen stattfinden wird, ausgeschlossen.