Basketball-WM: Herbert vergrößert Aufgebot - mit allen NBA-Spielern ist "alles klar"

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert will seine EM-Bronze-Gewinner in der Vorbereitung auf die WM auf ein noch höheres Level hieven.

„Unser Ziel ist eine Medaille, es aufs Podium zu schaffen“, sagte der Kanadier am Donnerstag bei einem Pressetermin in Hamburg anlässlich des Supercups: „Wir müssen besser sein. Wir dürfen uns keinen Kater vom letzten Sommer leisten.“

Auch Flügelspieler Louis Olinde von ALBA Berlin wird zum Vorbereitungsstart am 31. Juli dabei sein. „Wir haben einige Spieler, die leicht angeschlagen sind“, sagte Herbert, der am Ende 12 Spieler nominieren kann.

NBA-Spieler bei WM dabei: „Alle haben richtig Bock“

Der erste Lehrgang des WM-Sommers steigt in Bonn mit einem Länderspiel am 5. August gegen Schweden. Es folgt am 9. August ein Test in Berlin gegen WM-Mitfavorit Kanada, bevor drei Tage später der Supercup in Hamburg startet mit den Gegnern China, Kanada und Neuseeland.