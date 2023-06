Deutsche Rollstuhl-Basketballer verpassen WM-Halbfinale

Die deutschen Rollstuhl-Basketballer haben bei der WM in Dubai das Halbfinale denkbar knapp verpasst. Gegen Iran verlor das Team von Bundestrainer Nicolai Zeltinger am Freitag in der Runde der letzten acht mit 68:70 (29:40). Zuvor hatte die deutsche Auswahl mit Kantersiegen in der Gruppenphase sowie im Achtelfinale gegen den Gastgeber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (113:21) überzeugt.

"Wir sind zutiefst enttäuscht, aber ich bin stolz auf die Mannschaft und ihre Moral, auch wenn wir uns aktuell dafür nichts kaufen können", sagte Zeltinger nach dem Aus gegen den WM-Vierten von 2018. Am Ende hätten "die kleinen Dinge den Unterschied" gemacht. In Überkreuzspielen kämpft Deutschland nun am Samstag um die Plätze fünf bis acht.