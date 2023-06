Revanche in Israel: Basketballerinnen nähern sich EM-Form

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) meldet sich bei der EM-Endrunde ab 15. Juni in Israel und Slowenien beim kontinentalen Eliteturnier zurück. Zuletzt hatten die deutschen Korbjägerinnen 2011 in Polen an einer EM-Endrunde teilgenommen. Die letzte von insgesamt nur zwei Bronzemedaillen datiert von 1997.

In der EM-Vorrunde tritt das Team von Thomaidis im slowenischen Ljubljana an. Gegner der deutschen Mannschaft in der Gruppe C sind dabei am ersten EM-Tag Frankreich sowie danach Co-Gastgeber Slowenien (16. Juni) und zum Vorrundenabschluss Großbritannien.