WM-Vorbereitung: Herbert nominiert alle EM-Helden

Bundestrainer Gordon Herbert setzt in der Vorbereitung für die Basketball-Weltmeisterschaft im Spätsommer auf alle zwölf EM-Helden um Kapitän Dennis Schröder sowie die NBA-Profis Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) und Moritz Wagner (Orlando Magic).

Im noch 18-köpfigen Aufgebot fehlt wie erwartet Isaiah Hartenstein (New York Knicks) als einziger Spieler aus der nordamerikanischen Profiliga.

Auf diese Nationen trifft die DBB-Auswahl

Vor dem Turnier muss der Kanadier seinen Kader auf zwölf Spieler reduzieren. Die 19. WM findet in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) statt. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trifft in der kniffligen Vorrundengruppe E in Okinawa auf Gastgeber Japan, Australien und Finnland.