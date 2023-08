Basketball: Bundestrainerin verlängert bis zur Heim-WM 2026

Bundestrainerin Lisa Thomaidis hat ihren Vertrag beim Deutschen Basketball Bund (DBB) langfristig verlängert und soll die Frauen-Nationalmannschaft 2024 zu den Olympischen Spielen in Paris führen. Die Kanadierin unterschrieb am Dienstag in Berlin für drei weitere Jahre und damit bis zur Heim-WM 2026. Thomaidis hatte die DBB-Auswahl bei der EM in diesem Juni zu Platz sechs geführt.