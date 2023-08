Besondere Konstellation: Liebespaar wechselt zum gleichen Bundesligisten

Im Juni präsentierte die BG Göttingen den Letten Karlis Silins als ersten Neuzugang für die kommende BBL-Saison . Etwa zwei Monate später erhalten auch die Frauen der BG 74 Zuwachs aus Lettland: Paula Klescova verstärkt das wieder in die Bundesliga aufgestiegene Team.

Das Besondere: Die 22-Jährige ist die Lebensgefährtin von Silins - somit ist das Paar ab sofort gemeinsam in Göttingen beheimatet. Wenig überraschend wurde der Wechsel von Klescova über den Agenten von Silins vermittelt.

Der 26 Jahre alte Center kam von BK Liepaja und hatte zuvor in den USA am College gespielt. Für die Ole Miss Rebels absolvierte der Center aufgrund von Verletzungsproblemen jedoch nur acht Partien.

Im Jahr 2018 ging Silins an die Florida Atlantic University. Bis 2021 trat der 2,11 Meter große Basketballspieler insgesamt 84-mal für die Owls an, bevor er nach Lettland zurückkehrte.

BBL: Göttingen „sehr froh“ über Neuzugang

Klescova hingegen kommt von ihrem Heimatverein SBK Liepaja, mit dem sie in den letzten beiden Jahren jeweils die Bronzemedaille in der lettischen Meisterschaft gewonnen hat. Für sie ist es die erste Station außerhalb von Lettland.

Klescova hat zudem sämtliche Jugendnationalteams von der U13 bis zur U20 durchlaufen und zeichnet sich durch ihre vielseitige Einsatzmöglichkeit aus. Neben ihrer Basketball-Karriere studiert sie an der Latvian Academy of Sport Education und will das Studium nun online fortsetzen.