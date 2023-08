DBB-Team: Schröder verlässt WM-Trainingslager

Kapitän Dennis Schröder hat in der WM-Vorbereitung das Trainingslager der deutschen Basketballer in Bonn vorübergehend verlassen und verpasst das am Donnerstagnachmittag angesetzte Medientraining. Wegen einer familiären Angelegenheit gab Bundestrainer Gordon Herbert dem NBA-Profi von den Toronto Raptors frei.