Für die Sporthilfe: Nowitzki-Trikot wird versteigert

"Die Sporthilfe hat mir durch die Förderung den Weg für meine Karriere geebnet. Dafür bin ich noch immer dankbar", sagte der einzige deutsche NBA-Champion, der als 17-Jähriger von der Sporthilfe in die Förderung aufgenommen worden war. Im Jahr 2002 zahlte der Würzburger der Stiftung die erhaltenen Fördergelder aus Dankbarkeit zurück. Der langjährige Nationalspieler, WM-Bronze- und EM-Silbergewinner, wird am Samstag Mitglied der Basketball Hall of Fame in Springfield/USA.