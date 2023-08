Herbert vor nächstem Härtetest: "Kanada wird stärker sein"

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert erwartet beim zweiten WM-Härtetest gegen den Mitfavoriten Kanada ein schweres Spiel. "Kanada wird stärker sein. Wir haben in der zweiten Halbzeit gegen uns gesehen, was sie leisten können. Das war für uns eine gute Lernerfahrung. Ich freue mich drauf. Kanada kann ein hervorragendes Defensivteam sein", sagte der Coach vor dem Supercup-Finale am Sonntag (18.30 Uhr/Magenta Sport) in Hamburg.

Die Deutschen hatten die Nordamerikaner um NBA-Star Shai Gilgeous-Alexander am vergangenen Mittwoch im Testspiel in Berlin 86:81 besiegt. Dabei war Deutschland gerade in der ersten Halbzeit überlegen, brach jedoch im dritten Viertel ein und verspielte den Sieg fast. "Die werden auch mehr Rhythmus haben und eingespielter sein, intensiver spielen. Das wird ein anderes Spiel", sagte Nationalspieler Maodo Lo.

Am Samstag im Supercup-Halbfinale hatte Kanada Neuseeland klar mit 107:76 (67:38) bezwungen, ehe die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) China mit 107:58 (49:23) deklassierte. Der Bundestrainer klang danach zufrieden. "Wir haben einige Dinge korrigiert, die uns gegen Kanada nicht gefallen haben. Wir haben ihnen kein Selbstbewusstsein gegeben. Das ist ist eine große Sache", sagte Herbert.

Der 64-Jährige muss derweil wohl auch im Finale auf Spielmacher Justus Hollatz verzichten, den weiterhin ein Pferdekuss plagt. Mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen sagte der Coach jedoch: "Wir erwarten, dass er sich vollständig erholt und in Japan dabei ist."