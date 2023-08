Nach DBB-Niederlage gegen Kanada: Schröder sieht „Schritt nach vorne“

Kapitän Dennis Schröder sieht die deutschen Basketballer trotz der ersten Niederlage in der WM-Vorbereitung auf einem guten Weg. „Natürlich ist das letzte Spiel jetzt schwierig gewesen am Ende, die letzten sechs, sieben Minuten. Aber nichtsdestotrotz sind wir einen Schritt nach vorne“, sagte der 29-Jährige am Sonntag in Hamburg nach dem 112:113 (101:101, 49:45) nach Verlängerung im Finale des Supercups gegen Kanada.