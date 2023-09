CL-Sieger Bonn verpasst Titel beim Intercontinental Cup

Die Telekom Baskets Bonn haben den Titelgewinn beim FIBA Intercontinental Cup in letzter Sekunde verpasst. Der Champions-League-Sieger verlor gut vier Monate nach dem historischen ersten Titel und dem darauffolgenden Totalumbau das Finale der inoffiziellen Klub-WM in Singapur durch ein 69:70 (34:34) gegen Sesi Franca Basquete aus Brasilien.

WM-Teilnehmer Lucas Dias avancierte für den brasilianischen Rekordchampion mit einem Sprungwurf mit der Schlusssirene zum Matchwinner. Bester Akteur aufseiten des neu formierten Bonner Teams um den ebenfalls neuen Trainer Roel Moors war Glynn Watson. Der Guard hatte die Baskets mit insgesamt 16 Punkten und der Führung 38 Sekunden vor Schluss am Triumph schnuppern lassen.

Im Gegensatz zur lockeren Gruppenphase mussten die Baskets am Sonntag schnell feststellen, dass es gegen den brasilianischen Champion keinen Kantersieg geben würde. Angeführt vom starken Dias fanden die Südamerikaner sofort ihren Rhythmus und warfen dank gnadenloser Effizienz eine frühe Führung heraus.

Enges Duell geht an den Bonn-Gegner

Es dauerte bis zur Mitte des zweiten Viertels, ehe auch die Bonner richtig ins Spiel fanden. Der in den Gruppenspielen überragende Sam Griesel sorgte per Dreier zum 23:22 für die erste Führung seit der Anfangsphase. In der Folge entwickelte sich eine mitunter hochklassige Partie auf Augenhöhe - mit dem schlechteren Ende für das Team aus Deutschland.