"Die Besten 2023": Basketballer gewinnen Sportlerwahl

"Die Auszeichnung ist für uns eine riesige Ehre, weil sie von denen kommt, die selbst extrem erfolgreich sind und am besten wissen, was unser Weltmeistertitel bedeutet", sagte Voigtmann in seinen Grußworten. Von seinen Teamkollegen richtete er eine ganz besondere Botschaft aus: "Wir hätten sehr gerne schon in diesem Jahr gemeinsam mit euch gefeiert. Aber wenn wir unser Ziel bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr erreichen, dann sehen wir uns beim Sporthilfe Club der Besten 2024."