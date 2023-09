FIBA Intercontinental Cup: Bonn lässt Al Manama keine Chance

Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn ist nach dem unfreiwilligen Totalumbau mit einem ungefährdeten Erfolg in den FIBA Intercontinental Cup gestartet. Im ersten Gruppenspiel in Singapur fertigte das Team des neuen Trainers Roel Moors den völlig überforderten Gegner Al Manama mit 105:50 (50:22) ab.

Mit einem weiteren Sieg am Samstag (13.00 Uhr) über die Zhejiang Golden Bulls/China wäre den Bonnern der Gruppensieg und damit der Einzug ins Finale am Sonntag sicher. Gegen Al Manama glänzte Sam Griesel mit einem Double-Double, dem Forward gelangen 28 Punkte und zehn Rebounds.

Vizemeister Bonn hatte nach dem Gewinn des ersten Titels der Klubgeschichte in der Champions League Erfolgstrainer Tuomas Iisalo an Paris Basketball verloren, auch alle Spieler gingen. Das Turnier in Singapur ist ein Neustart für den Klub.