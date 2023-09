Sabally hofft auf WM-Schwung: "Die Frauen nicht vergessen"

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hofft durch den WM-Titel der Männer auf Rückenwind auch für die deutschen Frauen. "Der Basketball-Wirbel ist jetzt so riesig, da darf man die Frauen nicht vergessen. Da muss man den Funktionären auch mal auf die Zehen treten und sagen: Hey, was ihr bei den Männern macht, wird auch bei uns funktionieren", sagte die 25-Jährige im Interview mit dem Münchner Merkur/TZ.

Sabally, die in der US-Profiliga WNBA für die Dallas Wings spielt, kämpft mit den deutschen Frauen noch um das Ticket für Olympia 2024. "Daher sollte der DBB auch in uns mehr Euros investieren, gerade weil wir jetzt so eine große Chance haben. Ich glaube aber auch, dass das jetzt passiert und da jetzt alle wach sind", sagte die in Berlin aufgewachsene Sabally.