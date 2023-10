Basketball: Collet bleibt französischer Nationaltrainer

Die französischen Basketballer um Supertalent Victor Wembanyama gehen mit Trainer Vincent Collet in die Olympischen "Heimspiele" 2024 in Paris. Jean-Pierre Siutat, Präsident des nationalen Verbandes FFBB, bestätigte am Dienstag, dass Collet weitermachen darf. Nach der ernüchternden WM mit dem K.o. schon in der Vorrunde war bis zuletzt unklar gewesen, ob es für Collet weitergehen wird.