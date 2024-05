Olympia-Qualifikation: Auch deutsche 3x3-Männer weiter

Der Traum von der Olympia-Teilnahme lebt für die deutschen 3x3-Basketballer weiter. Beim Qualifikationsturnier in Debrecen/Ungarn besiegte das deutsche Männer-Quartett im letzten Gruppenspiel den Favoriten Litauen überraschend mit 18:16 und erreichte als Zweiter das Viertelfinale. Die deutschen Frauen holten gar den Gruppensieg.

Fabian Giessmann, Denzel Agyeman, Linus Beikame und Leon Fertig hatten zum Auftakt am Donnerstag gegen die Schweiz verloren (18:19), dann in letzter Sekunde Madagaskar 17:16 geschlagen. Am Samstag gegen Litauen wuchsen sie über sich hinaus.