Brunckhorst über Frauen-Basketball: "Wir sind im Kommen"

3x3-Olympiasiegerin Svenja Brunckhorst glaubt an einen nachhaltigen Aufschwung im deutschen Frauen-Basketball. "Wir sind im Kommen. Im internationalen Vergleich sind wir da", sagte die 32-Jährige dem SID am Mittwoch am Rande der zweiten Frauen-Teamsportkonferenz in Berlin: "Wir zeigen eine ganz klare Tendenz in die richtige Richtung. Wir brauchen uns im Frauen-Basketball definitiv nicht zu verstecken."