Erste Auftritte nach Olympia mit Fiebich und Sabally

Mit den WNBA-Champions Leonie Fiebich und Nyara Sabally starten die deutschen Basketballerinnen auf den Weg zur EM 2025. Bundestrainerin Lisa Thomaidis nominierte das Duo, das am Sonntag mit New York Liberty den Titel in der US-Profiliga geholt hatte, für die Spiele am 7. November (19.30 Uhr) in Hagen gegen Griechenland und am 10. November (17.00 Uhr) in Wetzlar gegen Tschechien.