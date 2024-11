EuroLeague: Bayern landen nächsten Coup

Bayern München schlägt den Tabellenführer, ALBA Berlin bleibt Schlusslicht: Die deutschen Starter leben in der EuroLeague weiter in unterschiedlichen Welten. Während Basketballmeister Bayern München auch den vom früheren FCB-Coach Andrea Trinchieri betreuten Spitzenreiter Zalgiris Kaunas mit 77:74 (38:28) besiegte und am achten Spieltag den sechsten Sieg feierte, kassierte ALBA beim 71:92 (32:41) bei Roter Stern Belgrad bereits die siebte Niederlage in der Königsklasse.