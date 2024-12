DBB-Coach reagiert auf deutschen Verletzungs-Schock

Der neue Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú hat mit großer Besorgnis auf die womöglich schwere Verletzung von Weltmeister Moritz Wagner reagiert. „Das einzig wichtige ist jetzt, an Mo zu denken“, sagte der Spanier dem SID: „Wir müssen abwarten, was die definitive Diagnose ist und dann an seine Genesung denken.“