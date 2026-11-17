Beim Jahresabschluss in Portugal holen Deutschlands Basketballerinnen im dritten Qualifikationsspiel für die EM 2027 den zweiten Sieg.

Die deutschen Basketballerinnen haben sich trotz des erneuten Ausfalls von Kapitänin Leonie Fiebich nicht von ihrem Kurs auf die Europameisterschaft 2027 abbringen lassen. Das Team von Bundestrainer Olaf Lange gewann am Dienstag sein drittes Qualifikationsspiel in Portugal mit 73:52 (37:27). Nach der Hälfte der Qualifikation steht der WM-Vierte in der Gruppe N nun bei zwei Siegen und einer Niederlage.

In Odivelas bei Lissabon war WNBA-Profi Frieda Bühner beim Jahresabschluss nach der tollen Heim-WM mit 15 Punkten beste deutsche Werferin. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hatte in der Vorwoche den Quali-Auftakt in Hamburg gegen Ungarn (64:70) verloren, ehe am Samstag in Dänemark (88:71) der erste Erfolg gelang.

In der Vierergruppe müssen die Deutschen unter die besten beiden Teams kommen, um das Ticket für die EM in Belgien, Finnland, Litauen und Schweden (16. bis 27. Juni 2027) zu lösen. Die Entscheidung fällt bei den Rückspielen im Februar, wenn das Lange-Team zunächst in Ungarn (10.) antritt, bevor zwei Heimspiele gegen Dänemark (13.) und Portugal (16.) folgen.

Fiebich greift erneut nicht ein

Nach ihrem kurzfristigen Ausfall wegen muskulärer Probleme in Dänemark hatte Kapitänin Fiebich die Reise nach Portugal zwar angetreten, griff aber erneut nicht ins Spielgeschehen ein. Anders als noch in Dänemark gelang es dem DBB-Team diesmal bereits im ersten Viertel, seine Favoritenrolle auszuspielen.

Vor allem die WNBA-Spielerinnen Luisa Geiselsöder (13 Punkte, 6 Rebounds) und Bühner mit einem Double-Double (10 Rebounds) spielten unter dem Korb ihre körperliche Überlegenheit aus, während Emma Eichmeyer (14 Punkte) mit unwiderstehlichen Drives zum Korb und fleißiger Defensivarbeit das deutsche Spiel ankurbelte.